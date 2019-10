Provincia, manutenzione strada di scorrimento veloce tra Vado Ligure e Savona: via al bando di gara

Nel consiglio provinciale di oggi a Palazzo Nervi è stata approvata la variazione di bilancio con la quale vengono acquisiti al rendiconto provinciale l'importo di 11 milioni e 100 mila euro che Autorità di Sistema Portuale, in esecuzione della convenzione stipulata nel luglio scorso, ha messo a disposizione della Provincia le risorse per bandire la gara, quale stazione unica appaltante, per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla strada di scorrimento veloce di collegamento dell'area portuale di Vado Ligure al casello autostradale di Savona.