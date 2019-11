Savona, ritorna alla normalità la viabilità su piazza Giulio II, vicesindaco Arecco: "Riapertura a tempo record"

Da ieri pomeriggio è stata risistemata la segnaletica ed è tornata alla normalità la viabilità in piazza Giulio II a Savona.

Il tratto che da via Pietro Giuria porta alla piazza dell'ex ospedale è stata così riaperto al traffico dopo tre mesi di disagio per i cittadini

Lo scorso fine agosto era stata chiusa, per i lavori di urbanizzazione sull'ex ospedale San Paolo, la circolazione veicolare all'altezza dell'intersezione con Corso Italia con la deviazione lungo la direttrice di Via Manzoni, Via Garassino e Via Giuria.

L'accesso all'area di piazza Giulio II era consentito direttamente da Via Giacchero tramite l'istituzione di una corsia dedicata con direzione ponente levante oltre al riassetto della disposizione dei posteggi.

"Ringrazio la Società San Paolo ed il Comando dei Vigili per il buon lavoro di coordinamento svolto e la celerità con cui è stato riaperto il varco al traffico" commenta soddisfatto il vicesindaco ed assessore alla viabilità Massimo Arecco.

Si è associato il Consorzio Radiotaxi Savona che "ringrazia il comune e i vigili, per l'apertura anticipata e l'impegno profuso, in particolare l'assessore Arecco".