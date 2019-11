Tpl Linea: ecco come cambiano i servizi con le limitazioni alla viabilità

Dal Dg di Tpl Linea Giovanni Ferrari Barusso un aggiornamento sui servizi disponibili: "Sul ponente linea 40 Finale - Andora regolare e le linee radiali effettuano servizio dove consentito. Non raggiungiamo una parte di Rialto e il comune di Casanova Lerrone. Su Savona stiamo riprendendo tutto il servizio ad eccezione della linea Savona - Vado in quanto i sottopassi sono ancora chiusi e a Porto Vado la strada è chiusa, e la linea 3 per il Santuario a causa della chiusura della strada.

Il 40/ invece, giunto a Bergeggi, transita nella galleria e raggiunge Savona transitando dalla superstrada. questa il mattina sulle prime corse il servizio è ripreso in ritardo perché prima di far uscire i bus la responsabile del movimento ha fatto eseguire controlli sulle strada in modo da verificare la sicurezza delle linee ù.

Da una mezz'ora circa stiamo riprendendo il servizio regolare. Non raggiungiamo inoltre Ellera e alcune frazioni di Varazze.

In Valbormida dove precauzionalmente nella notte erano stati spostati alcuni bus dal deposito stiamo effettuando il servizio senza troppi disagi. Non abbiamo raggiunto Piana. È chiuso invece il Cadibona quindi il Savona - Cairo viene deviato in autostrada.

Abbiamo avuto alcuni problemi perché alcuni dipendenti non sono riusciti a raggiungere l'Azienda ma sono stati sostituiti con i reperibili".