Viabilità provinciale in ginocchio, danni per 15 milioni di euro. Isella e Olivieri: "Attivate da subito le somme urgenze" (VIDEO)

Partiranno il prima possibile i lavori per ripristinare dove possibile la viabilità sulle strade provinciali. Numerose sono infatti le criticità presenti su tutto il territorio provinciale, con strade interrotte e addirittura interi paesi isolati a causa di frane e crolli.

A stilare un primo bilancio ed una sorta di programma degli interventi sono il presidente della provincia, Pierangelo Olivieri, ed il consigliere con delega alla viabilità, Luana Isella.

Spiega Olivieri: "La SP 29 dal Cadibona è la nostra priorità per ripristinare il collegamento tra costa ed entroterra, poi, in pari priorità, i Comuni in difficoltà di Stella e Rialto. Ci restano però 15 provinciali chiuse e diverse situazioni da verificare con attenzione: la dimostrazione che dobbiamo ragionare su strumenti e risorse, innanzitutto umane, che sono a disposizione della provincia. A loro va il mio personale ringraziamento per quanto fatto nelle scorse ore".

E già da domani si dovrebbe avere la riapertura, almeno parziali, del collegamento in viabilità ordinaria con la Val Bormida. Una necessità acuita dal crollo del viadotto autostradale di Altare: "Sul Cadibona per riaprire almeno una corsia con senso unico alternato, sperando di non aver brutte sorprese, spero basti domani".

Priorità confermate dal consigliere Isella, che poi aggiunge: "L'intercessione del presidente Toti presso il capo dipartimento della Protezione Civile Borrelli ci permetterà di attivare già da domani mattina le somme urgenze per rimuovere gli impedimenti ai Comuni che hanno frazioni isolate e mettere in piedi i cantieri necessari".