Frana in frazione Rocchetta: chiusa fino a nuova comunicazione la strada con Cengio Bormida

"La strada di collegamento tra Cengio Bormida e la frazione Rocchetta non sarà riaperta fino a nuova comunicazione e comunque non prima di un’attenta ed approfondita ispezione da parte di tecnici specializzati per cui è stato affidato l’incarico in massima urgenza". Così la pagina Facebook "Cengio nel cuore - Informa" relativamente al movimento franoso in frazione Rocchetta.

"Nella giornata di oggi, lunedì 25 novembre 2019, sono già stati fatti alcuni rilievi ed accertamenti da parte dei tecnici ma bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di avere i risultati definitivi al fine della decisione sull’eventuale riapertura della strada che avverrà solo dopo essere certi che l’incolumità dei cittadini non è a rischio. Ricordiamo pertanto che, per il momento, è ancora interdetto il transito veicolare e pedonale nella suddetta tratta" si legge ancora sulla pagina social.

"Seppur provvisoriamente è stato ripristinato il servizio idrico in frazione Vignali - concludono infine gli amministratori di "Cengio nel cuore - Informa" - interrotto nella giornata di domenica 24 novembre 2019 a seguito della rottura delle tubazioni ad opera della piena del fiume Bormida".