Silp Cgil: "Polizia Stradale al collasso. Emergenza nell'emergenza"

"La grave situazione che sta interessando il territorio ligure, in particolare quello savonese, ha amplificato la criticità degli organici della Polizia di Stato. Le azioni portate avanti in questi anni hanno indotto il dipartimento a ritornare sui suoi passi, rivedendo la chiusura di uffici che, grazie all’attività sindacale condotta, sono stati esclusi dal piano di razionalizzazione della pubblica amministrazione" commenta il segretario provinciale Silp Cgil Luigi Sanguinetti.

"Eppure, quanto accaduto in questi giorni ci induce a bussare nuovamente alle porte ministeriali per chiedere urgente aggregazione di personale per fronteggiare, con risorse adeguate, il collasso viario fino al ripristino della normalità. Non sappiamo cosa accadrà nei prossimi giorni o mesi e se già ora il personale della polizia stradale è inadeguato, quanto a forza disponibile, domani sarà l’implosione del sistema sicurezza - conclude - Ognuno deve fare la sua parte e noi, la richiesta, l’abbiamo inoltrata immediatamente".