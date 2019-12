Posizionate in mare le statue del Presepe degli Abissi delle Albisole

Era previsto per il 21 dicembre ma la concomitante inaugurazione della Costa Smeralda a Savona ha visto gli organizzatori spostare l'evento al 14 dicembre.

Intanto le statue del Presepe degli Abissi delle Albisole sono state posate in mare oggi in attesa della presentazione ufficiale prevista quindi per sabato prossimo alle 10.30 al Cinema Leone.

Il trittico di statue realizzate in ceramica e a grandezza naturale è stata deposta nel fondale al confine tra Albisola Superiore e Albissola Marina, a 7 metri circa di profondità e a 200 metri da riva.

Il lavoro di assemblaggio delle statue, sono state realizzate dagli artisti Laura Romano, Ylli Plaka, Ivan Cuvato e Damiano Rossello. Molti artisti del comprensorio hanno contribuito all’iniziativa donando alcune opere che sono state messe all’asta o donate a loro volta alle istituzioni che hanno sostenuto il progetto.

Foto di Francesco Perasso