Cartografia storica, fotografia e libri nella domenica del Forte di San Giovanni a Finalborgo

Sarà una giornata decisamente densa, quella in programma per domenica 15 dicembre, a partire dalle ore 15, presso il Forte di San Giovanni a Finale Ligure.

Sarà infatti presentata l'opera di ricerca cartografica storica, dedicata ai toponimi antichi e dialettali dei nostri luoghi, a cura di Giovanni Pazzano. Da diversi anni, ormai, Pazzano è impegnato in questo scrupoloso e certosino lavoro di studio, iniziato quasi per gioco a Ubaghetta, piccola frazione nell'Imperiese nella quale ha vissuto per lungo tempo, e tappa dopo tappa estesasi a tantissimi comuni dell'entroterra loanese, pietrese, finalese. La mostra sarà visitabile fino al 30 dicembre negli orari di apertura del forte.

Ma non è finita: durante le sue ricerche (che hanno poi acquisito interessanti risvolti antropologici), Pazzano è stato affiancato dal fotografo Roberto Alfredo Oliva che, in occasione dell'inaugurazione della mostra, proietterà la galleria di ritratti intitolata "Scatti intorno alla cartografia storica di Giovanni Pazzano".

Arti figurative, fotografia... Poteva forse mancare la letteratura? Niente affatto! La giornata comprenderà anche la presentazione dei libri "L'Ordine Minore", di Fabrizio Lena, e "Di uomini e di animali", di Donatella Mascia.

Un programma ricchissimo, come dicevamo all'inizio, che vedrà presenti all'evento (in ordine alfabetico): Vincenzo Barlocco, Fabrizio Lena, Luigi Leo, Donatella Mascia, Roberto Oliva, Giovanni Pazzano e Stefano Termanini.

Ricordiamo che la giornata ha il patrocinio del Comune di Finale Ligure e del Polo Museale della Liguria.