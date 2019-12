Il 13 dicembre il secondo appuntamento con la presentazione del sito "Andora nel tempo"

L'evoluzione urbanistica di Andora, da piana prevalentemente agricola degli anni '50 all'attuale contesto urbano, sarà al centro domani sera di "Storie Andoresi" che, il 13 dicembre alle 17.30, a Palazzo Tagliaferro, ospita la presentazione del complesso lavoro di ricostruzione storica e urbanistica realizzato con criteri professionali da Mario Vassallo.

Con video, mappe animate e immagini di confronto fra ieri ed oggi. Frutto di mesi di lavoro e presentato e commentato dall'autore, si tratta della seconda parte della presentazione del sito web “Andora nel tempo” che si concentra in particolare sui cambiamenti urbanistici subiti da Andora grazie ad uno studio accurato che ha visto il geometra andorese, appassionato della storia del paese, consultare antichi documenti pubblici, scansire e mettere a confronto mappe catastali, di ieri e di oggi, foto del ricco archivio di Marino Vezzaro a fotografice degli anni 70, ’80, ,’90 e odierne che ci permettono di verificare cosa è andato perduto e cosa è migliorato nella grande piana che oggi si divide fra accoglienza turistica e agricoltura tradizionale. Un ricco patrimonio, in un archivio on line che gode il Patrocinio del Comune di Andora che ha aperto anche i suoi archivi che oggi è alla fruizione del pubblico libeeramente.