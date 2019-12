Il Natale alla galleria Artender di Alassio è con la pop-art di Lafoz

L’artista Lafoz inaugura venerdì 20 dicembre, alle ore 18.00, con il patrocinio del Comune di Alassio, una mostra personale alla galleria Artender di Alessandro Scarpati, in Passeggiata Cadorna 53 ad Alassio.

"Delivery" è il titolo della personale: le opere di LAFOZ rimarranno in mostra sino al 6 gennaio, con apertura della galleria Artender tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00.

Roberto Lafornara, alias Lafoz, vive ed opera ad Albenga, città dove nasce nel 1978.

“Disegno per passione perché quando lo faccio sono felice, disegno con le farfalle nel cuore, distratto nel quotidiano ma attento ai particolari”.

Influenzato dai grandi maestri della Pop Art, si avvicina alla pittura che utilizza come strumento di transizione tra realtà e fantasia. In alcune opere il gioco della parola ha il ruolo importante di coniugare l’arte visiva con l’ironia e la denuncia sociale. Il suo scopo è di giocare sulle immagini che affollano e bombardano continuamente il nostro immaginario, per tirarne fuori qualcosa di divertente e al tempo stesso di intenso. La sua personale definizione di arte popolare si avventura lungo una corsa parallela alla Street Art ma senza mai incontrarsi totalmente.

Il percorso della mostra si snoda dalla Serigrafia ai box luminosi, dove la luce diventa parte integrante del pensiero pop.