Savona, nasconde marijuana nella scarpa: arrestato 20enne gambiano

E’ un gambiano di 20 anni, le iniziali B.A., senza fissa dimora, già con precedenti specifici, la persona arrestata dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona per detenzione di droga, danneggiamento e resistenza a P.U.

Non sapendo cosa fare (il 20enne e altre due persone), si sono messi a danneggiare con calci e pugni le macchine che trovavano parcheggiate mentre percorrevano a piedi via XX settembre.

Immediato è stato l’intervento della pattuglia dei carabinieri che è riuscita a bloccarne uno. Gli altri due invece, sono riusciti a far perdere le loro tracce per le vie limitrofe. Durante il controllo, B.A., ha ha continuato a tenere un comportamento di sfida cercando di opporsi ai carabinieri per non farsi identificare.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, visti anche i suoi recenti trascorsi giudiziari, lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di quasi 40 grammi di marijuana, già suddivisa in 4 dosi e denaro, probabile provento del traffico illecito. Il tutto era ben nascosto nella scarpa, e per lui sono scattate le manette.

L’uomo è stato quindi accompagnato in caserma per la compilazione degli atti e poi chiuso nella camera di sicurezza in attesa di essere processato nella mattinata odierna.