Investimento pedonale poco dopo l'incrocio tra via Stalingrado e via Romagnoli a Savona. Sul posto tempestivo l'intervento della Croce Rossa Savona e degli agenti di polizia locale per i rilevamenti dell'incidente e il monitoraggio del traffico.

La persona investita, una donna, 56 anni, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale San Paolo di Savona. Non è grave.