Sei veicoli danneggiati a Stella, i carabinieri individuano il responsabile. Un pensionato 70enne valbormidese

Al termine dell’attività d’indagine scaturita da quanto avvenuto nella serata del 6 gennaio a Stella in località Rovieto Inferiore, dove si era verificato un incidente con 5 auto coinvolte e un motociclo. E la successiva fuga da parte dell’autore. I carabinieri della Compagnia di Savona, in collaborazione con quelli della Stazione di Pontinvrea e Stella hanno individuato il responsabile. Un pensionato 70enne residente in Val Bormida.

Le informazioni raccolte nell’immediatezza hanno consentito di accertare che a cagionare il danno era stato un veicolo di colore bianco, il cui conducente, resosi conto di quanto causato, si è allontanato immediatamente. I successivi accertamenti, effettuati attraverso la visione delle telecamere di video sorveglianza della zona, hanno permesso di individuare una vettura corrispondente a quella descritta da un testimone.

Una volta rinvenuta infatti, il veicolo mostrava evidenti danni, altamente compatibili con il sinistro. Interpellato, il proprietario si è assunto da subito le proprie responsabilità riferendo di essere scappato perché spaventato per quel che era accaduto. Spiegando inoltre di essersi fermato per depositare un sacco di rifiuti, lasciando la vettura accesa e con il freno di stazionamento evidentemente inserito male. Il quale non ha trattenuto l'auto, facendola scivolare in discesa senza controllo, sino a finire la sua corsa contro i 5 autoveicoli e il motociclo, danneggiandoli gravemente.

I danni cagionati da una prima quantificazione ammonterebbero a oltre 6000,00 euro e che grazie all’attività dei carabinieri potranno, adesso, essere risarciti.