Nowave: start-up di Genova rivoluziona l'acquisto degli occhiali da vista

Come semplificarsi la vita per scegliere un nuovo paio di occhiali? È semplice, acquistandoli online! Nessun costo aggiuntivo, nessuna brutta sorpresa. Puoi ordinare tutti i giorni 24 ore / 24. Il futuro è sempre più social e anche il marketing sta cambiando rotta. La vendita on-line di prodotti è sempre più diffusa, il mercato è in divenire e chi acquista lo fa sempre di più attraverso Internet. Gli italiani sono sempre più connessi sopratutto per quanto riguarda gli acquisti. Non c'è più bisogno di recarsi dall'ottico per acquistare un paio d'occhiali.

Oggi, su diversi portali potrai trovare un'ampia scelta di montature eleganti e di qualità. La start-up italiana nowave, fondata dal genovese Gino Repetto e da Mauro Piras, ha rivoluzionato l'acquisto online degli occhiali da vista restando al passo con i tempi. Infatti, qui potrai scegliere tra innumerevoli combinazioni di montature, lenti correttive e, se necessario, forma delle lenti. Una buona visione e un aspetto attraente non devono per forza costarti molto e online i prezzi si assottigliano.

Inoltre, non c'è più bisogno di recarsi in negozio per provare una montatura, sarà sufficiente sedersi comodamente davanti al computer a casa, scegliere la montatura da una moltitudine di modelli diversi e configurare i nuovi occhiali. Sul portale di Nowave, potrai scegliere e provare direttamente le varie montature tramite un programma virtuale come se fossi davanti a uno specchio. Ti basterà caricare la tua foto e quindi provare i modelli con un clic del mouse. Non ci sono limiti di tempo o montature da provare. Puoi persino mostrare il risultato ai tuoi amici o familiari. Il futuro degli acquisti è sempre più online!