Drammatica battuta di caccia al cinghiale questa mattina a Valleggia: un cacciatore di 82 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore improvviso.

Inutili i tentativi di rianimazione, per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco e il personale medico. Per accelerare le operazioni di soccorso era stato inoltre allertato l'elisoccorso.