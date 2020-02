Celle, negli eventi primaverili cancellata una rassegna editoriale, consigliere Abate: "Prima di tagliare bisogna avere in mente come sostituire"

"Tra i “se” e i “forse” scritti sul programma delle manifestazioni, pubblicato ieri sul sito del Comune, non ne ho trovato traccia. Essendo stato per 5 anni nella precedente amministrazione consigliere comunale con delega alla cultura onestamente di non vedere a calendario anche questo evento mi secca".

Il consigliere di minoranza di Uniti per Celle Jacopo Abate non le manda a dire al sindaco Caterina Mordeglia in merito al calendario degli eventi primaverili a Celle. Dopo gli scontri sulle manifestazioni cancellate (mercatino domenicale e Borgo in festa) e lo street food (incerta al momento l'organizzazione di Acciugalonga, Basilico Night, Notte Bianca, Notte Viola e Cena delle Rose), Abate ha puntato il dito sulla cancellazione della rassegna "Libri e disegni al sole".

"Sinceramente faccio fatica a comprendere questa amministrazione. Nella riunione tenuta a gennaio in sala consigliare dal Sindaco e la sua giunta alla presenza del comparto commerciale era stata menzionata e doveva essere messa a calendario, ora invece è “magicamente” sparita" specifica Abate. "Libri e disegni al Sole era una rassegna che univa editoria indipendente e il mondo dell'illustrazione coinvolgendo molto i bambini con i laboratori e la possibilità di vincere un concorso portando il nome del paese anche fuori i confini geografici.

Nell'ultima edizione il tema era stato il 'Bene Comune' inteso come attenzione ai diritti umani, alla giustizia sociale, alla cura dell’ambiente e alla tutela degli interessi della collettività come per esempio l’acqua, temi molto attuali e sentiti" prosegue.

"Visto il taglio fatto dalla giunta su Navicelle 2020 quasi del 50%, faccio fatica a credere che la ragione sia sempre la mancanza di risorse economiche, Celle è uno dei paesi del ponente con il più alto gettito fiscale. Come cautela dettata dal buon senso, in generale forse prima di cancellare qualcosa che può avere un ritorno, sarebbe meglio avere bene in mente cosa fare al suo posto" conclude il consigliere di minoranza.

Nel frattempo, il neo assessore al turismo e commercio Stefania Sebberu, insieme all'amministrazione Comunale ha organizzato per il prossimo venerdì 28 Febbraio un incontro in sala consiliare a Celle dove sono stati invitati tutti gli operatori economici del territorio che vorranno essere presenti per la presentazione del programma degli eventi per la stagione primavera-estate 2020.