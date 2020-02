Il Carnevale, la cultura, la musica e lo sport allieteranno l'ultima domenica di febbraio

Si avvicina la primavera, si alzano le temperature e si allungano le giornate. Con queste premesse tornano sempre più ad animarsi i fine settimana in provincia di Savona, e la giornata di oggi, domenica 16 febbraio, ne è l'esempio.

Ma vediamo nello specifico quali eventi animeranno la giornata, con il Carnevale e lo sport a farla da padroni.

Savona

- Dalle 17.30 al Teatro Sacco Lazzaro Calcagno, Antonio Carlucci, Sara Damonte, Antonella Margapoti e Manuela Salviati in collaborazione con il "Teatro Il Sipario Strappato" e "Antico Teatro Sacco" faranno rivivere le canzoni di Fabrizio De Andrè con l'evento "La collina di Spoon River".

Lo spettacolo per la regia di Lazzaro Calcagno fu allestito la prima volta per il 70° anniversario della traduzione dell’”Antologia di Spoon River” di Lee Master a cura di Fernanda Pivano, che fu condannata dal regime fascista, per il sentimento libertario che si respirava nell’opera. Ora debutta nuovamente arricchito e ampliato nei suoi testi.

L’opera è una raccolta di poesie in forma di epitaffio, che raccontano la vita delle persone sepolte nel cimitero di un piccolo paesino immaginario della provincia americana.

Il cantautore Fabrizio De André lesse Spoon River a diciotto anni, ritrovando se stesso in alcuni personaggi, scelse nove poesie dall’intera raccolta e, con la collaborazione di Giuseppe Bentivoglio e Nicola Piovani, rielaborò i testi, scrisse le musiche e le raccolse nell’album “Non al denaro, non all’amore né al cielo”.

- A Palazzo Gavotti, presso la Pinacoteca Civica, dalle ore 10.30 appuntamento con "Museopoly - giochiamo ad allestire una mostra". Il direttore, lo storico dell'arte, l'allestitore, il sindaco, l'artista, l'addetto di biglietteria o di sala? Chi sceglierai di essere tra le tante figure che fanno vivere un museo?

- Tutto pronto per l'annuale edizione del "Carnevallando", la festa organizzata dall'associazione "U.S. Letimbro A.S.D." di Savona Santuario con la collaborazione del "Circolo ARCI Settefegaiti, i commercianti e i ristoratori del luogo, la Scuola Primaria del Santuario, la Scuola dell'Infanzia Carlevarini, gli artisti, la Protezione Civile.

Ritrovo e partenza dei partecipanti dalla frazione di San Bernardo in Valle presso il "Circolo ARCI Settefegaiti" dove alle ore 14,00 avverrà l'iscrizione, il trucca bimbi e alle ore 15,00 partirà il corteo per arrivare alla Scuola Primaria, dove dalle ore 16,00 si effettuerà la premiazione delle maschere e il tradizionale rito della pentolaccia.

La festa continuerà per tutto il pomeriggio nelle aree esterne della Scuola Primaria e tutti i partecipanti potranno acquistare e degustare le specialità preparate per l'occasione della festa.

Albenga

Ultima giornata con le proiezioni architetturali di “Albenga in Love”, nel pieno centro storico cittadino. Le straordinarie immagini, curate dalla ditta Proietta in collaborazione con Haltadefinizione e Pinacoteca di Brera, cambieranno il volto dei principali edifici. Anche i più cinici non potranno non farsi coinvolgere dall’atmosfera amorosa che avvolgerà la Città delle Torri per il periodo di San Valentino.

Celle Ligure

E' una tradizione ormai consolidata che si rinnova per la 44esima volta questo pomeriggio quella del "Carnevale Cellese", organizzato dalla sezione locale dell'Avis con il patrocinio del Comune di Celle Liure.

Ritrovo alle ore 15 in via Monte Tabor e sfilata dei carri e dei gruppi, i più belli dei quali verranno premiati. Al termine del corteo, allietato dalle note della banda musicale "Mordeglia", in via Boagno verranno rotte le pentolacce e tutti potranno gustare le focaccette distribuite dall'organizzazione.

Cisano Sul Neva - Cenesi

Sfilata in maschera e baby dance al “Carnevale dei bambini” in programma a partire dalle 15, al Centro Sportivo di Cenesi, frazione di Cisano sul Neva.

La festa che tradizionalmente veniva organizzata nella centralissima piazza Gollo, dalle mamme e dalle catechiste della parrocchia di Santa Maria Maddalena, quest’anno, viene organizzata dal comune di Cisano sul Neva, in collaborazione con l’associazione culturale “La Ronzante Gorgogliatrice” e si trasferisce a Cenesi nella tensostruttura sportiva realizzata dal comune di Cisano e a disposizione delle associazioni del territorio.

Il programma prenderà il via alle ore 15 con la sfilata di maschere, baby dance con il Dj Enzo e premio alla mascherina più originale.

Finale Ligure

Terminerà quest'oggi presso il Teatro Aycardi di Finalborgo la mostra dedicata all'ex presidente della Repubblica Ceca Vaclav Havel dal titolo "Il potere dei senza potere".

Ispirata dall'omonimo scritto del dissidente diventato poi politico simbolo dell'Europa moderna come la conosciamo ai giorni nostri, l'esposizione dei pannelli contenenti episodi della movimentata vita di Havel ed alcuni estratti del suo pensiero, sarà aperta dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Prenotandosi ai numeri 340.586150 o 339.5626135 sarà quindi possibile ammirare anche il teatro ottocentesco, vero e proprio gioiello del borgo finalese.

Laigueglia

Domenica 23 febbraio, con partenza da Laigueglia alle ore 9.00 ed arrivo a Colla Micheri alle ore 12.20 circa, andrà in scena la gara ciclistica amatoriale: "Gran Fondo Internazionale Laigueglia 2020".

Dopo aver ospitato l’avvio della stagione professionistica italiana, la città ligure si prepara ad ospitare anche il grande evento amatoriale organizzato dal Gs Alpi, che apre il calendario internazionale delle granfondo per la stagione 2020. Un percorso a picco sul mare, lungo 118 km, attende tutti i partecipanti a una manifestazione che si preannuncia ricca di partecipanti, provenienti non solo dall’Italia ma anche dall’estero.

Loano

Si concluderà con il Palio dei Comuni la 29^ edizione del CarnevaLöa, la grande manifestazione carnevalesca organizzata dall'associazione Vecchia Loano con il contributo dell'assessorato a Turismo, Cultura e Sport del comune di Loano.

A sfilare dalle ore 15 con partenza da piazza Mazzini e per tutto il lungomare loanese e a contendersi la vittoria saranno i carri realizzati dai maestri cartapestai dei comuni vicini: Il mondo al contrario (Ceriale), Dragonball (Borghetto Santo Spirito), Il circo della vita (Bardino Vecchio, vincitore dei Palio dei Comuni 2019 con Lasciateci lavorare... ma non troppo), Cannavacciuolo al Conad (Toirano), Cadillac (della Pista Drift Kart di Albenga, fuori concorso).

Non mancheranno, ovviamente, i carri “di rappresentanza” dei borghi di Loano: Maleficent (A Maina de Loa), I Flintstone (Prigliani), Aladdin (Meceti), Nettuno (Borgo di Dentro), Coco (Matetti Burdeluzi dei Mazzocchi, vincitori del Palio dei Borghi di domenica scorsa), La Famiglia Addams (Piazza Rocca G.S. Team).

Ci saranno anche il carro della Torre dell'Orologio e di Palazzo Doria con le maschere loanesi (U Beciancin, Capitan Fracassa, Puè Pepin e la Principessa Doria del Castello) e la “Beccian Car”, la macchina a “rigadera”, ossia a forma di annaffiatoio simbolo di Beciancin (entrambi i carri sono a cura di Vecchia Loano).

Super ospite della giornata sarà, direttamente da “Striscia la Notizia”, Capitan Ventosa, alias Fabrizio Fontana. Parteciperà la Filarmonica di Ventimiglia. Presso la Casetta dei Lavoratori del Mare si potranno gustare deliziose “bugie”. Anche il Palio dei Comuni sarà condotto da Stefania Vivioli.

Orco Feglino

Appuntamento con il tradizionale Carnevale curato dall'Associazione Volontari feglinese. A partire dalle ore 15 pentolacce, maschere, coriandoli e tanto divertimento per le vie di Feglino con ritrovo in piazza Martino Staricco.

Quiliano

Il calendario nazionale 2020 del Ju Jitsu Csen apre alla grande con il Campionato Nazionale che, dopo tre anni, torna al Palasport di Quiliano (SV). Via al Campionato alle h. 9:30, con le specialità Fighting System (dai 12 anni) e Duo Show. Per il Trofeo saliranno invece sui tatami gli atleti del Demo Team e del Fighting System con limitazioni (fino a 12 anni).

Saranno presenti, oltre ai combattimenti che utilizzano tutte le tecniche del Ju Jitsu (Fighting System), alla lotta a terra (Ne-waza) e alle spettacolari competizioni a coppie, con o senza armi, svolte anche con l’accompagnamento musicale (Duo System e Duo Show), per la prima volta sono infatti previste le gare di kata (forme), sia singole che a coppie, a mani nude e con armi, per tutte le categorie. Inoltre, per tutte le specialità contemplate dal circuito internazione dell’IJJF (Fighting System, Ne-waza, Duo System e Duo Show), il punteggio ottenuto sarà valevole per l’acquisizione della cintura nera.

Stella San Giovanni

"Un fiore per Sandro" il nome dell'evento il cui programma scatterà alle 10.15 con il ritrovo presso la piazza della chiesa di Stella San Giovanni per il trentennale dalla morte del Presidente Sandro Pertini. Alle 10.30 la santa messa con i saluti alle autorità presenti, mentre alle 11.30 i ragazzi della scuola media di Stella presenteranno: "Fiori, riflessioni e canti per Sandro Pertini".