Italia Viva, scelti i delegati provinciali nell'Assemblea nazionale: sono Barbara Pasquali e Andrea Rovere

L’Assemblea nazionale, che è presieduta dalla Presidente e dal Presidente nazionali, ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale dell’Associazione, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.

L’Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica dell’Associazione attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dall’ufficio di Presidenza o dal Comitato nazionale. Il Regolamento è approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.