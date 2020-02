Autoarticolato si ribalta a Montemoro, sulla provinciale del Cadibona. Illeso l'autista (FOTO E VIDEO)

Incidente attorno alle 15:30 di oggi in località Montemoro a Savona, sulla provinciale del Colle di Cadibona.

Un veicolo pesante, per cause ancora da chiarire, si è abbattuto su un fianco, andando ad impattare contro un'abitazione a bordo strada.

Fortunatamente non si registrano feriti: l'appartamento, al momento dell'incidente, era disabitato e il guidatore dell'autoarticolato è incolume.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della Centrale di Savona affiancati da una autogru per raddrizzare il mezzo, il personale del Servizio Emergenza Sanitaria per verificare la presenza di eventuali infortunati e gli agenti di Polizia Locale di Savona per i rilevamenti del caso.

La circolazione procede a senso unico alternato. Potrebbero verificarsi rallentamenti.