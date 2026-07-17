Due malori in mare a Loano e Laigueglia: soccorsi mobilitati

Due interventi in poche ore hanno impegnato i soccorritori nel pomeriggio sul litorale savonese, con altrettanti bagnanti colpiti da un malore mentre si trovavano in mare.

Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 16.30 a Loano, nei pressi dei Bagni Saitta. Una donna di 72 anni ha accusato un malore in acqua ed è stata riportata a riva dai bagnini dello stabilimento, che hanno avviato le prime manovre di soccorso in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Loano, l’automedica e la Capitaneria di porto. La donna è stata poi trasferita in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Poco dopo, intorno alle 17, un secondo episodio ha richiesto l’intervento dei soccorsi a Laigueglia, presso i Bagni Babyla. Una persona di circa 80 anni è stata recuperata dall’acqua dopo aver accusato un malore. Anche in questo caso è stato disposto il trasporto in codice rosso al Santa Corona. La centrale operativa del 112 ha mobilitato la Croce Bianca di Andora e l’automedica.