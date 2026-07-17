Spotorno, il cordoglio per Alessio unisce la Liguria a Saronno: il mondo del calcio e le istituzioni si stringono alla famiglia

Continua a suscitare profonda commozione la morte di Alessio Colletti, il quindicenne di Saronno deceduto dopo il tragico incidente avvenuto ieri sera (16 luglio, ndr) al luna park di Spotorno.

Dopo i messaggi di cordoglio espressi nelle scorse ore dall'Amministrazione comunale di Spotorno e dai gruppi di minoranza, che hanno manifestato vicinanza alla famiglia del ragazzo e all'intera comunità colpita dalla tragedia, insieme alla Croce Bianca e alla Protezione Civile che hanno deciso di annullare tutti gli appuntamenti festosi di stasera (LEGGI QUI), il dolore si è esteso anche alla città di provenienza del giovane e al mondo dello sport.

Tra i primi a ricordarlo, come riporta Ilsaronno.it, è stata l'Amor Sportiva Saronno, la società nella quale Alessio aveva sempre giocato. Sui propri canali social il club ha pubblicato una fotografia che lo ritrae sorridente sul campo, accompagnata da un nastro nero e da un breve saluto: “Ciao Colle, sarai sempre con tutti noi!”. Un ricordo semplice ma significativo per un ragazzo descritto come appassionato di calcio, solare e benvoluto da tutta la squadra.

Al messaggio dell'Amor Sportiva si sono aggiunte numerose attestazioni di vicinanza dal calcio locale, ma soprattutto quella dell'Amministrazione comunale lombarda che ha manifestato profondo cordoglio per la scomparsa del giovane concittadino, parlando di una notizia che ha “colpito profondamente l’intera comunità”. La sindaca Ilaria Pagani ha ribadito la vicinanza alla famiglia, ricordando che “di fronte a una tragedia così improvvisa e ingiusta non esistono parole capaci di alleviare la sofferenza” e che “l’intera comunità è profondamente colpita da questa perdita, e in momenti come questo Saronno si raccoglie con rispetto attorno ai suoi concittadini, nel silenzio e nella vicinanza”.

Un messaggio di vicinanza è arrivato anche dal presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che ha espresso “la più sincera vicinanza ai genitori, ai familiari e agli amici del giovane Alessio in questo momento di immenso dolore”, aggiungendo che si tratta di “una tragedia che ha profondamente scosso l’intera comunità e che ci lascia senza parole”.