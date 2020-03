Sport: la Granfondo Alassio rinviata al 18 ottobre

In ottemperanza con le indicazioni emanate dal Governo che vieta tutte le manifestazioni sportive fino al 3 aprile, l’Evento “Granfondo Internazionale Alassio”, previsto per domenica 15 marzo, viene sospeso e spostato a domenica 18 ottobre, chiudendo in tal modo la stagione al mare in una bella giornata di sole e di sport, così come è stata aperta con la Granfondo Laigueglia Lapierre.

GS Alpi, pur con amarezza, non può che allinearsi alle disposizioni sanitarie nel particolare momento di incertezza.