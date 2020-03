Atterraggio di fortuna per un ultraleggero in Val Ponci, tra Calvisio e Le Manie: incolume il pilota

Atterraggio di fortuna sulle chiome degli alberi, dopo una serie di manovre rocambolesche, per un ULM (Ultra Leggero Motorizzato), in Val Ponci, tra Calvisio e Le Manie, nel Comune di Finale Ligure.

Fortunatamente nessuna conseguenza per il pilota (nonché unica persona presente a bordo): con grande abilità l'uomo è riuscito a portare a terra il proprio aeromobile senza farsi male e non ha richiesto l'intervento del Servizio Emergenza Sanitaria.

Sul posto sono intervenuti soltanto i Carabinieri e una squadra di Vigili del fuoco di Finale Ligure per le operazioni di recupero dell'ultraleggero. Per i soccorritori non è stato facile raggiungere il luogo esatto a causa della scarsa copertura telefonica e Gps della zona.