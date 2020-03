Coronavirus, 4 richieste dell'Asl2 per isolamento obbligatorio ad Albissola, Quiliano e Vado

Sono 4 le ordinanze, su richiesta dell'Asl2, di isolamento sanitario obbligatorio ad Albissola Marina, Quiliano e Vado Ligure.

Il sindaco albissolese Gianluca Nasuti ne ha disposte due sul territorio, una a testa dal primo cittadino quilianese Nicola Isetta e il sindaco Monica Giuliano.

Si tratta di persone che hanno avuto contatti con soggetti positivi al Coronavirus. Le disposizioni sono di non non allontanarsi dalla propria abitazione; applicare le necessarie precauzioni per prevenire la trasmissione del contatto lavandosi accuratamente le mani nonché la trasmissione per via aerea indossando in caso di necessità mascherina chirurgica di protezione; misurare la temperatura corporea due volte al giorno; avvertire il Dipartimento di Prevenzione al n. telefonico 019 840 5769 in caso di comparsa di almeno un sintomo riferibile a sindrome respiratoria (tosse, rialzo febbrile, difficoltà respiratoria) conservare presso la propria abitazione i rifiuti urbani prodotti senza alcuna differenziazione.

Allo scopo saranno forniti dei contenitori che saranno classificati a rischio infettivo e smaltiti a cura del Comune.