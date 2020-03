Coronavirus, la gestione dell'afflusso nei supermercati al tempo del Decreto Conte (FOTO)

No agli assembramenti di persone nei medi e piccoli supermercati e nei grandi centri commerciali invece al momento vige la distanza di un metro gli uni dagli altri in coda alle casse.

Questa mattina tutta Italia ha visto attuato il nuovo Dpcm del Governo che contiene provvedimenti più stringenti per contenere la diffusione del Coronavirus e abbiamo fatto un giro negli esercizi commerciali di Savona dove in alcuni è stato stabilito un numero massimo di persone che possono stare all'interno sulla base della superficie con il fine di garantire il metro di distanza.

Davanti a molti supermercati si è venuta a creare una importante coda, in altri l'afflusso è aperto con restrizioni sulla distanza, ma in caso di sovraffollamento per la sicurezza dei cittadini e dei lavoratori gli ingressi ai negozi potranno essere contingentati.

Stesse situazioni si sono riscontrate nelle farmacie, alle poste e in banca anche se in questi casi gli esercizi avevano già messo in atto le misure di sicurezza con il primo Decreto Conte.

Decisamente sotto controllo la situazione ad Albenga, dove la popolazione sta dimostrando di reagire all’emergenza con lucidità, serenità e senso civico.

I numerosi supermercati cittadini stanno lavorando molto e ovviamente gli ingressi sono contingentati, come previsto dalle normative regionali e nazionali. Ma le code sono minime e vengono costantemente smaltite in tempi brevi, senza fenomeni di insofferenza o, peggio, di isteria collettiva.