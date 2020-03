«Chi salva una vita, salva il mondo intero». L'AIAC lancia la sua raccolta fondi per gli ospedali di tutta Italia

Anche gli amministratori di condominio scendono in campo attraverso la loro associazione. AIAC ha infatti aperto una raccolta fondi i cui proventi saranno devoluti agli ospedali di tutta Italia per l'acquisto di respiratori, attrezzature e dispositivi necessari per combattere l'emergenza coronavirus.

La frase scelta per lanciare la raccolta fondi è «Aiutiamo insieme chi è in prima linea: chi salva una vita, salva il mondo intero».

L'IBAN a cui è possibile inviare la propria donazione è il seguente: IT15 H060 8511 2000 0000 0020 254. Il beneficiario da inserire è "Associazione AIAC", la causale "AiutoItalia".

Possibile usare anche PayPal, andando sul sito paypal.me/associazioneaiac.

I versamenti consentono la deducibilità degli importi donati.