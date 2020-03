Preghiera nell’epidemia di don Doglio parroco in S. Ambrogio di Varazze

Don Claudio Doglio, parroco nella Chiesa Collegiata di S. Ambrogio in Varazze

Preghiera di fiducia e di supplica di don Claudio Doglio, parroco nella Chiesa Collegiata di S. Ambrogio in Varazze, in questo periodo di grande disagio e timore per il diffondersi dell'epidemia da Coronavirus, il Covid-19:

"Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l’universo riceve energia, esistenza e vita, noi veniamo a Te per invocare la tua misericordia, poiché oggi sperimentiamo ancora la fragilità della condizione umana nell’esperienza di una nuova epidemia virale. Noi crediamo che sei Tu a guidare il corso della storia dell’uomo e che il tuo amore può cambiare in meglio la nostra condizione, insegnandoci a trarre il bene anche dalle sofferenze.

Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie: per il mistero pasquale del tuo Figlio, dona salvezza e sollievo al loro corpo e al loro spirito. Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito, rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà. Sostieni i medici e gli operatori sanitari, gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio.

Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza, per l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i Santi, allontana da noi ogni male. Liberaci dall’epidemia che ci sta colpendo, perché possiamo ritornare sereni alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.

In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica, per Cristo nostro Signore. Amen".