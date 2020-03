Emergenza Coronavirus: salgono a 809 i pazienti positivi in Liguria, aumentano i guariti. I decessi sono 73

Il bollettino odierno della Regione Liguria registra 79 nuovi casi di positività al Covid-19 per un totale di 809 casi positivi. Aumentano anche i guariti (67, 13 in più di ieri), mentre i decessi salgono a 73 (13 più di ieri).

Degli 809 positivi sono 502 gli ospedalizzati, 100 dei quali in Terapia Intensiva (15 in più di ieri) così suddivisi: Asl1 71 (12 in Terapia Intensiva), Asl2 86 (11), Asl 3 Colletta di Arenzano/Gallino Pontedecimo 2, Asl 3 Villa Scassi 59 (8), Asl 3 Micone di Sestri Ponente 1, Asl4 22 (8), Asl5 57 (12), San Martino 101 (29), Galliera 49 (13), Gaslini 3 già dimessi, Evangelico 51 (7). Al domicilio sono 307 (22 in meno di ieri). Clinicamente guariti (ma restano positivi e sono a casa) 67 (13 in più di ieri)

Le sorveglianze attive sono in totale 1812 così suddivise: Asl1 330, Asl2 291, Asl3 310, Asl4 460, Asl5 421.

In Asl2 nelle ultime ventiquattr'ore si sono registrati 5 decessi:

Presidio di Ponente

Uomo di 64 anni della provincia di Savona

Donna di 78 anni della provincia di Savona

Presidio di Levante

Uomo di 77 anni della provincia di Savona

Uomo di 62 anni della provincia di Savona

Uomo di 82 anni della provincia di Savona