Noli, terminate oggi le tre quarantene sul territorio. Il sindaco Fossati: "Indispensabile ed imperativo continuare a combattere"

Alcune buone notizie arrivano da Noli sul fronte dell'emergenza Coronavirus. Con una lettera aperta alla cittadinanza il sindaco Lucio Fossati ha comunicato il termine della quarantena per le tre persone sottoposte alla misura restrittiva nei giorni scorsi, segnalando come ad oggi non risultino nuovi casi segnalati da Asl.

"Cari concittadini, inizio questa breve comunicazione con una buona notizia: non abbiamo più ricevuto comunicazioni ufficiali dall'ASL di nuovi casi di positività nel nostro territorio. Inoltre le tre situazioni di 'isolamento' sono terminate proprio oggi".

L'invito però è a non abbassare la guardia: "Ciò detto è indispensabile ed imperativo continuare a combattere. Per raggiungere un obiettivo servono abnegazione, volontà, determinazione, costanza. Se si vuole arrivare (vincere) funziona cosi! Da sempre e comunque. Dobbiamo, insieme, fare questo. Tutti, nessuno escluso - continua la nota -. La partecipazione convinta e condivisa di tutti nell'attenerci a quelle poche indicazioni, ma che, non va dimenticato, sono obblighi e doveri, sarà essenziale e indispensabile per vincere questa dura battaglia".

"Se nelle norme c'è scritto 'rimanere a casa' si rimane a casa. Punto. Tutto qui, non servono interpretazioni, le eccezioni sono già ben evidenziate e chiare. Non serve altro, basta leggere quanto scritto. E' tutto qui (con chiaro riferimento ai Decreti Conte, ndr) ed è nostra consapevolezza farlo" ammonisce Fossati.

Un monito che si fa forte anche delle istruzioni arrivate da Roma: "A tal proposito desidero informare che dal Governo, tramite le Prefetture, sono giunte forti e precise indicazioni a Comuni, Comandi di Polizia e alle Forze dell'Ordine tutte, di sviluppare uno sforzo aggiuntivo per un severo controllo sulle inadempienze e sugli inadempienti. Sarò esplicito: l'Amministrazione, per quanto di facoltà e competenza, si atterrà diligentemente a guanto raccomandato dalla Prefettura".

"Cari concittadini il nostro attuale obiettivo è di quelli importanti, o meglio, vitali! Che si fa ? #iorestoacasa. Permettetemi ancora, a nome di tutta l'Amminsitrazione, di ringraziare le Istituzioni, le associazioni, le attività imprenditoriali e tutti quei cittadini che con il loro essenziale contributo in termini di comportamenti sono un prezioso esempio da applaudire e da seguire" prosegue il primo cittadino.

Infine un congedo rivolto alla popolazione ma anche a tutti gli amanti del borgo: "Una preghiera, se posso e con rispetto, a tutti quei graditi ospiti che ci degnano della loro presenza specialmente durante i fine settimana: la faccio allegando alcune foto (sui social, ndr) 'Noli adesso è bella così'. Banalmente mi congedo da cittadino rivierasco: signori la barca è la stessa e se remiamo tutti e nella stessa direzione, di sicuro arriveremo in porto prima e meglio".