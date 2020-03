Ipotetico caso di positività al Coronavirus in Piaggio Aerospace: nessuna conferma ufficiale dall'azienda

A partire da ieri sera ha iniziato a circolare la voce, tra i dipendenti Piaggio Aerospace di Villanova d’Albenga, della possibilità che un impiegato sia risultato positivo al test del Coronavirus.

La preoccupazione tra i colleghi è scaturita dal fatto che l’uomo sarebbe assente dal posto di lavoro dal 5 marzo. In realtà, essendo ormai decorsi i normali 14 giorni di incubazione, l'assenza di altri casi dovrebbe essere rassicurante, in quanto l'uomo non avrebbe avuto tempo e modo di contagiare altre persone nello stabilimento.

Va precisato, per onor di cronaca, che si tratta, al momento, di “voci di corridoio” tra il personale destituite da ogni fondamento e, pertanto, da prendere con tutti i condizionali del caso. Infatti la dirigenza dell’azienda aerospaziale villanovese non ha mai rilasciato in merito alcun tipo di dichiarazione ufficiale né di conferma, né di smentita.

Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare dati più certi su questo eventuale e al momento ancora ipotetico caso.