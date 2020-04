Carcare, montata fuori dalla struttura Asl una tenda per i servizi di profilassi "esterno/interno" (FOTO)

E' stata montata nel pomeriggio odierno all'esterno della struttura Asl 2 di Carcare una tenda per i servizi di profilassi "esterno/interno". L'intervento rientra nell'ambito dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

"L'allestimento della tenda verrà perfezionato nella giornata di domani secondo le specifiche esigenze della struttura sanitaria - spiega il sindaco Christian De Vecchi - Nell'ordine ringrazio i volontari della Protezione civile di Carcare e Cengio, puntuali e precisi mai in pausa, Marco Mordeglia del coordinamento provinciale, l'ingegner Stefano Vergante, dirigente regionale della Protezione civile per aver soddisfatto in tempo record la richiesta e i funzionari e dipendenti Asl 2 intervenuti.

La tenda serve agli operatori che fanno assistenza domiciliare per sanificare il vestiario e l’attrezzatura in sicurezza al fine di evitare una possibile trasmissione del contagio all'interno della struttura.