Alassio: il Comune mette on line l'avviso per il Buono Spesa

Dal 1 aprile 2020 i cittadini che si trovano in difficoltà economica causata dalle misure legate all’emergenza Coronavirus, potranno fare richiesta dei buoni spesa, previsti dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale.

In coerenza con l’Ordinanza n. 658/2020, il contributo viene erogato prioritariamente alle persone che non sono già assegnatarie di sostegno erogato da Enti Pubblici (es.: reddito o pensione di cittadinanza, reddito di inclusione ecc.).

Le modalità per partecipare e inoltrare domanda sono descritte nell'Avviso allegato.

È consentito presentare una sola domanda per nucleo familiare inoltrando la richiesta dell’intervento al Protocollo del Comune prioritariamente all’indirizzo mail: protocollo@comune.alassio.sv.it

utilizzando unicamente il modello predisposto dall'Ente, qui allegato e scaricabile direttamente dal sito del Comune all’indirizzo www.comune.alassio.sv.it entro e non oltre il giorno 7 aprile 2020.

In via subordinata è possibile ritirare e riconsegnare il modulo presso il Palazzo Municipale, evitando assembramenti o inviarlo al numero whattsapp 3400746665.

In caso di impedimento fisico o impossibilità a raggiungere il Comune è possibile chiamare il numero 0182 602455 e fissare un appuntamento per il recapito e ritiro del modulo a domicilio da parte di volontari.

https://www.comune.alassio.sv.it/it-it/avvisi/2020/il-comune-informa/buoni-spesa-emergenza-coronavirus-covid-19-141409-1-6e3cbc024cf0763481aea66a08098847#.XoSYiB4pgMs.whatsapp