Torna a Savona "Giocattoli senza frontiere", la solidarietà dei camalli per i bambini in difficoltà

Riparte l’iniziativa “Giocattoli senza frontiere” che, come da tradizione, attraverso la solidarietà dei “Camalli de S-Anna”, dei lavoratori del porto e di tutte le famiglie del territorio, si prefigge l’obiettivo di regalare un gioco a chi ne ha bisogno.

L’iniziativa è possibile grazie alla fitta rete di solidarietà costruita dai militanti del Circolo Operaio A. Bogliani, al prezioso contributo dei volontari (lavoratori, pensionati e studenti), al CRAL “Pippo Rebagliati” e alle famiglie della provincia di Savona.

Nel periodo natalizio “Giocattoli senza frontiere” intende mettere un regalo sotto l’albero delle famiglie in difficoltà e si affianca alla “spesa solidale” e alla “ridistribuzione di vestiti usati”, che continuano a essere svolte settimanalmente.

Chi avesse giocattoli usati e ben tenuti, ma non più utilizzati, può portarli presso il CRAL “Pippo Rebagliati”, in via dei Carpentieri (zona porto), tutti i martedì e i giovedì mattina fino al 18 dicembre, dalle 9.00 alle 11.00.

I giochi saranno poi sanificati e impacchettati per essere distribuiti domenica 21 dicembre presso Villa Cambiaso, in via Torino.