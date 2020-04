La "Fondazione Sezzella" di Borghetto Santo Spirito dona due ventilatori polmonari alla Asl 2

La fondazione "Famiglia Sezzella" di Borghetto Santo Spirito, presieduta dal dottor Giancarlo Maritano, medico di famiglia, in accordo con la Asl 2 Savonese ha donato due ventilatori polmonari Breas "Vivo 65". Questi impianti sono di vitale importanza per le persone affette da malattie neoplastiche che necessitino di ossigenoterapia.

Come è noto, il Covid-19 colpisce in maniera violenta soprattutto a livello respiratorio, per cui questi due preziosi presidi sanitari, sempre in accordo con la Asl 2 Savonese, saranno collocati presso i due ospedali Santa Maria di Misericordia di Albenga e Santa Corona di Pietra Ligure impegnati in prima linea nella lotta al Coronavirus.

Fu proprio Walter Sezzella, socio fondatore della Onlus Famiglia Sezzella, a chiedere che nello statuto dell'associazione ci si focalizzasse sull'assistenza ai malati neoplastici. E oggi, chi porta avanti questo progetto nel nome della famiglia Sezzella, ha onorato questa richiesta offrendo uno strumento in più nella lotta al Coronavirus.