Pietra Ligure, spesa e consegna farmaci a domicilio: un servizio utile che sta incontrando le necessità di anziani e persone fragili e in difficoltà

Sono circa una settantina le chiamate arrivate al numero dedicato alla spesa e alla consegna dei farmaci a domicilio, attivato da due settimane dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con la Protezione Civile, l’A.S.D Pietra Calcio 1956, il Gruppo Scout Agesci Valmaremola 2, l’Associazione Nazionale Carabinieri e, per ciò che concerne la consegna dei farmaci con ricetta, la P.A. Pietra Soccorso.

L’iniziativa è rivolta agli anziani, ai disabili e alle persone fragili e in difficoltà, è indirizzata a tutta la cittadinanza pietrese ed è pensata per offrire un supporto gratuito ed utile durante l’emergenza coronavirus.

Il servizio, operativo dal lunedì al venerdì telefonando dalle ore 8.30 alle ore 10.30 al numero 019 62931530, vede all’opera un agente della Polizia Municipale e una squadra di volontari della Protezione Civile, del Pietra Calcio, degli Scout, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di Pietra Soccorso che, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, sono quotidianamente impegnati a consegnare spese e farmaci a chi ne ha bisogno.

"In questo momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo, siamo contenti di aver messo a disposizione della nostra comunità un servizio utile ma anche di “vicinanza” e che sta incontrando in modo semplice ma concreto i bisogni e le necessità degli anziani e delle persone fragili e in difficoltà – esordiscono il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore alle Politiche Sociali Marisa Pastorino - E’ un servizio che sta diventando giorno dopo giorno un importante sostegno per chi ne ha bisogno e anche un mezzo di contrasto al diffondersi del coronavirus, contribuendo a limitare il più possibile le uscite di casa per le persone maggiormente a rischio – continuano De Vincenzi e Pastorino – Riusciamo a garantire questo servizio solo grazie allo straordinario lavoro dei volontari della Protezione Civile, del Pietra Calcio, degli Scout, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di Pietra Soccorso che ringraziamo a nome nostro personale, di tutta l’Amministrazione e, ne siamo certi, di tutta la cittadinanza pietrese, per il loro esserci sempre e soprattutto nei momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo" concludono il Sindaco e l’Assessore.