Albenga, Tomatis: "I casi di Coronavirus nella nostra città sono certamente di più rispetto ai numeri della Asl" (VIDEO)

"Dopo tante settimane di solleciti, la Asl ci ha trasmesso gli esiti sui tamponi e sul bilancio dei cittadini di Albenga in quarantena". A parlare è il sindaco della Città delle Torri Riccardo Tomatis, attraverso un video alla cittadinanza.

"Non si tratta di dati scientifici a scopo statistico, sono dati che servono per lo smaltimento dei rifiuti delle persone in quarantena, considerati rifiuti speciali".

"Ritengo come medico che il numero sia più alto rispetto a quanto trasmesso dalla Asl, in quanto esso fa riferimento solo ai pochi tamponi effettuati", spiega Tomatis.

Le cifre rilasciate in via ufficiale, infatti, parlano di 90 persone in quarantena, delle quali 24 positive. Tomatis fa poi un conteggio spicciolo: "Se tutti i medici di famiglia come me, che hanno circa 1500 mutuati ciascuno, hanno come me esaminato una ventina di casi che quasi certamente avevano contratto il virus senza però poter fare il tampone, è presto fatta la somma. Abbiamo 20 medici di famiglia ad Albenga, e questo dimostra la lontananza tra dati ufficiali e reali".

Dal sindaco un invito a "stringere i denti e restare a casa".

Sul caso-Trincheri, il Primo Cittadino ha emesso una richiesta alla Regione Liguria, responsabile della struttura. I test sierologici previsti per oggi potrebbero essere effettuati forse domani.