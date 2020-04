Coronavirus, il grido di dolore di un albenganese: "Sono in Ecuador e vedo bruciare i cadaveri per le strade"

Nelle ultime settimane, su Savonanews, abbiamo pubblicato diverse storie che ci arrivavano da nazioni estere, europee ed extraeuropee.

Alcune riguardavano degli “expat” (come è di moda dire adesso, un tempo si sarebbe detto “emigranti”), per la maggior parte giovani, sotto i 30 anni, che hanno scelto di affrontare nuove sfide lavorative lontano dall’Italia e che adesso si trovano coinvolti nell’emergenza Coronavirus. Queste persone ci hanno raccontato le difficoltà incontrate e il modo di affrontare la pandemia da parte di governi diversi, con punti di vista, modus operandi e priorità differenti.

Altre vicende da noi pubblicate riguardavano persone che per i motivi più svariati, al momento dell’esplosione dei contagi, si trovavano all’estero: chi per lavoro, chi per turismo, chi in visita a parenti o amici lontani. Queste persone, spesso intere famiglie, sono rimaste bloccate dal “lock down”, dalle chiusure dei confini e, oltre che con il virus, hanno dovuto combattere con la burocrazia per riuscire a tornare a casa. Non tutti ci sono ancora riusciti, molti attendono con pazienza il rimpatrio.

Ma c’è poi un terzo, importantissimo punto di vista: quello di chi, all’estero in questo momento, si preoccupa per le sorti della nazione che lo sta ospitando. Un comportamento colmo di umanità, di sensibilità, di amore che ci dimostra che, di fronte a questo grande nemico invisibile contraddistinto dalla sigla Covid-19, siamo tutti esseri umani allo stesso modo, non esistono nazioni né confini.

È questa la testimonianza di un libero professionista circa quarantenne albenganese, del quale taceremo il nome per rispetto della sua privacy, che nella nazione sudamericana in cui si trova in questo momento sta vedendo scene inimmaginabili a raccontarle.

“Sono in Ecuador, dove il governo afferma che in tutta la nazione si sono verificati soltanto 70 casi di Coronavirus. Queste cifre sono chiaramente falsate, nella sola città di Guayaquil si contano già oltre 1500 morti”, ci racconta.

Guayaquil, città che si affaccia sull’Oceano Pacifico, capoluogo di provincia e di Cantone, è il centro urbano più importante di tutto l’Ecuador: la sua intera area metropolitana conta oltre 3,7 milioni di abitanti.

Ci spiega ancora il nostro contatto albenganese: “Questi decessi non sono riconosciuti da nessuno, per cui le salme non vengono nemmeno prelevate. Esiste un numero verde per questa emergenza che, di fatto, non offre alcuna risposta. Ai familiari non restano che tre vie percorribili: tenere i loro defunti in casa, con tutti i rischi per la salute che comporta, ancor di più quando inizia la putrefazione; lasciarli in strada, alla mercé di mosche, ratti e altri parassiti; portarli lontano da casa e bruciarli. Gli scenari che si vedono sono agghiaccianti: cumuli di cadaveri abbandonati e semidecomposti ammucchiati ai bordi delle strade. Poco più lontano i falò dai quali si sprigionano fumo e odori pungenti e indescrivibili. Talvolta le salme vengono grossolanamente e frettolosamente avvolte in sacchi della spazzatura e poi la plastica brucia con loro, contribuendo ad accrescere queste nubi maleodoranti. Scene dolorose alle quali io stesso non crederei se non le avessi viste con i miei occhi”.

Critiche dalla comunità internazionale al governo ecuadoriano, che ancora non sta attivando alcuna misura di contenimento del Covid-19. Secondo fonti non governative i “soli 70 morti” finora annunciati, sarebbero già oltre 2300, dei quali circa 1600 nella sola Guayaquil.