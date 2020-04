Croce Bianca di Cairo in lutto: è scomparso Ugo Marenco, storico volontario

La Croce Bianca di Cairo Montenotte è in lutto per la scomparsa di Ugo Marenco, avvenuta nella serata di ieri all'età di 84 anni.

Apprezzato milite della Pubblica Assistenza, era molto conosciuto nella comunità cairese per aver gestito in passato prima il bar Bologna e poi il bar Corona.

Questo il cordoglio della Croce Bianca di Cairo: "Purtroppo un’altro pezzo della Croce ci ha lasciato. Un pezzo importante della nostra associazione, un volontario, un dipendente, un’amico, una parte di noi. A me personalmente hai insegnato tanto - commenta il presidente Federico Bagini - Sono entrato in associazione ormai 21 anni fa, ero un ragazzino e tu eri lì, seduto dietro a quel bancone, non mi avevi mai visto prima, mi hai dato il modulo per iscrivermi e mi hai detto 'dai, vieni che ti offro un caffè...'".

"Un caffè che io ricordo ancora adesso. Mi hai insegnato tanto, e di questo ti ringrazio. Sia per quanto riguarda la croce, sia per la vita, con i tuoi racconti di quando facevi il tassista prima e il barista poi - conclude - La cosa che mi lascia più l’amaro in bocca in questo momento è che, data la situazione, non potremmo nemmeno venirti a salutare come meriti, ma sicuramente faremo suonare le sirene, quelle sirene che abbiamo acceso tante volte insieme. Ciao Ugo. Buon vento".