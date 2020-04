Caso Costa Luminosa, Noi per Savona: "Chiediamo venga allontanata il più possibile dalla città"

Il direttivo di "Noi per Savona" interviene sul caso della Cosa Luminosa ferma nel porto del capoluogo di provincia.

"Riteniamo necessario che il sindaco, nella sua azione di difesa dei cittadini, chieda garanzie oggettive e documentate alla società Costa e ad Autorità portuale che in passato hanno già dato "garanzie" poi rivelatesi non attendibili ("la nave starà in porto 48 ore", "le navi da crociera non inquinano", ecc.)" spiegano da "Noi per Savona".

"Oggi la città ha bisogno di assoluta certezza sullo smaltimento dei rifiuti e dei liquami della nave, ed è indispensabile l'immediato trasferimento della Luminosa agli alti fondali, perché, anche se a regime ridotto, la nave emette in continuazione fumi, certamente non balsamici - conclude - Autorità portuale ha imposto che la nave rimanga in porto a Savona. Chiediamo almeno che venga allontanata il più possibile dalla città".