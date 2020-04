Coronavirus: Regione Liguria, raggiunte 381 assunzioni di personale sanitario, prosegue piano per fronteggiare emergenza

Prosegue il piano di assunzioni straordinarie di personale sanitario per fronteggiare l’emergenza Coronavirus: rispetto alla scorsa settimana sono state assunti ulteriori 134 professionisti per un totale di 381 unità, di cui 130 medici e 129 infermieri oltre ad operatori sociosanitari, tecnici di laboratorio e altre figure (per 122 unità complessive), indispensabili per coprire il crescente fabbisogno. Fra gli assunti, anche 58 specializzandi e alcuni tra medici e infermieri rientrati in servizio dalla pensione.

“Stiamo procedendo come previsto con le procedure semplificate per le assunzioni – spiega la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale - che andranno avanti fino alla fine dell’emergenza. Oggi, come ogni venerdì, abbiamo inviato i dati aggiornati complessivi delle assunzioni a Roma, riferiti a dirigenti medici, personale del comparto e operatori sociosanitari, ai sensi sia del decreto ‘Cura Italia’ che delle leggi precedenti in vigore. Il mio ringraziamento è rivolto a ciascun medico, infermiere, operatore sociosanitario, tecnico che ha risposto al nostro appello: in questa emergenza è indispensabile che ciascuno, per le proprie competenze, faccia la propria parte e il loro lavoro sarà indispensabile per garantire l’assistenza a tutti coloro che ne hanno bisogno, come la Liguria ha fatto fino ad oggi e continuerà a fare”.

Tra il personale già assunto all’Ospedale Policlinico San Martino anche 9 operatori per il Numero unico europeo 112. Diversi i contratti applicati, tra cui incarichi individuali a tempo determinato, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti di somministrazione di lavoro (interinale).

Il dettaglio delle assunzioni ad oggi:

Asl 1 - 36 assunzioni (di cui 7 medici e 16 infermieri)

Asl 2 - 61 assunzioni (tra cui 20 medici e 15 infermieri)

Asl 4 - 17 alla Asl 4 (tra cui 1 medico e 10 infermieri)

Asl 5 - 39 alla Asl 5 (tra cui 13 medici e 20 infermieri)

Area Metropolitana:

Asl 3 - 35 alla Asl 3 (tra cui 15 medici e 5 infermieri)

Ospedale Galliera - 31 assunzioni (fra cui 7 medici e 9 infermieri)

Istituto Gaslini - 20 assunzioni (fra cui 3 medico e 14 infermieri)

Ospedale Policlinico San Martino - 134 assunzioni (fra cui 61 medici e 37 infermieri)

Ospedale Evangelico - 8 all’Evangelico di Voltri (3 medici e 3 infermieri).