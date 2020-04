Noli, fino al 13 aprile mascherine obbligatorie all'interno delle attività commerciali

"Cari Concittadini, informazioni ricevute da fonti ufficiali, nonché anche le quotidiane notizie giornalistiche, confermano che questa settimana potrebbe essere fondamentale e decisiva per il contrasto alla diffusione di questo Virus Covid-19". Si apre così il messaggio di Lucio Fossati, sindaco di Noli, alla cittadinanza.

"Senza l’ambizione di sostituirci alle Autorità Sanitarie e/o gli Enti Superiori ritengo che sia nostro dovere fare tutto quanto possibile al fine di evitare ulteriore contagi - prosegue il primo cittadino - Con recente e apposito comunicato avevamo invitato tutti all’utilizzo di mascherine e quant’altro di simile durante gli spostamenti fuori dalla propria abitazione. Purtroppo temo che il mio invito non sia stato raccolto più di tanto! Mi spiace e desidero, però, qui e pubblicamente ringraziare quei tantissimi miei concittadini che non solo ascoltano quelle che mi sembrano semplice parole di buone senso, scrupolosamente ottemperanti a tutte le prescrizioni e raccomandazioni del caso giunte da Governo, Regione, Protezione Civile, ASL, etc".

"Ciò detto credo che, in questo particolare momento, il mio e nostro primo dovere di Amministratori sia quello di salvaguardare, in tutti sensi e con tutti i mezzi possibili, la salute pubblica: dobbiamo, quindi, insistere sulla prevenzione intervenendo ancora sulle nostre abitudini - aggiunge ancora Fossati - Ho pertanto predisposto e pubblicato una nuova ordinanza che prescrive l’obbligo, in determinate situazioni e/o circostanze, di utilizzo delle mascherine o di qualunque altro strumento/indumento che copra bocca e naso".

"Sono ben cosciente di questo ennesimo eccezionale 'obbligo' comportamentale e, pertanto, mi scuso per l’eventuale disagio che andrò a creare! Sono anche pronto ad accettare qualsiasi critica ma se questa decisione servisse ad evitare anche un solo contagio sarebbe rispettoso del ruolo Istituzionale che, pro-tempore, rivesto, oltre che importante per tutti e forse vitale per qualcuno! Mi congedo invitando tutti ad un ulteriore e speriamo definitivo sacrificio ! E’ tanto, è vero ma ...combattiamo! Grazie davvero a tutti ! L’occasione mi è gradita per salutare con viva cordialità" conclude infine il sindaco di Noli.