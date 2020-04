Savona, avvistati nel mare delle Fornaci un gruppo di delfini. Associazione Menkab: "Il silenzio li porta a mostrarsi in luoghi più insoliti" (VIDEO)

Una particolare inaspettata "danza" dei delfini avvistata da Dario Lavagna, cittadino savonese delle Fornaci che con il suo video li ha immortalati ieri mattina nel mare di Savona.

Il gruppo di delfini, della specie dei tursiopi, il delfino costiero per eccellenza, che si trova sempre su una profondità di 50-70-100 metri. Non è raro l'avvistamento a Varazze sul lungomare Europa, a Bergeggi vicino all'isola e poi nella zona della Gallinara.

"Non è la prima segnalazione di tursiopi avvistati così tanto sotto costa e in zone dove di solito a fare da padrone sono le attività antropiche - spiega Giulia Calogero, presidente dell'associazione Menkab: il respiro del mare -Abbiamo visto sui social i tursiopi vicinissimi alla darsena a Cagliari, ma tante segnalazioni sono arrivata anche al sud".

"In Liguria la presenza del tursiope (il delfino più celebre) così vicino alla linea di costa non è rara, anzi, anche in stagioni normali caratterizzate da quotidiane attività lavorative. Certamente il silenzio (soprattutto dovuto alla quasi azzerata attività di navigazione) lo porta a mostrarsi in luoghi più insoliti. Il loro avvistamento potrebbe anche essere dovuto a una maggiore attenzione della gente verso l'osservazione naturale, un riavvicinamento quasi obbligato alla natura che speriamo non diminuisca in futuro" continua Giulia Calogero.