Coronavirus, Melis (M5S): "Ottime notizie da Roma: nel 'Cura Italia' via libera alla cassa integrazione per i dipendenti di Funivie Spa"

"Come M5S, abbiamo sempre tenuto alta l'attenzione sulla delicata questione occupazionale di Funivie Spa. Prima dell'emergenza Covid-19, insieme ai nostri parlamentari, avevamo già individuato un importante percorso per ottenere gli ammortizzatori sociali per gli 87 dipendenti della storica infrastruttura, oltre che il ripristino dell’impianto con lo stanziamento dei fondi necessari. Ora, dalla Commissione bilancio del Senato, giunge l'ottima notizia di un importante emendamento sul 'Cura Italia' per Funivie Spa, che permette, inserendoli in una norma nazionale, di estendere ai lavoratori dell'impianto i trattamenti di integrazione salariale. Dunque, in soldoni, via libera alla cassa integrazione per i lavoratori. Azione cui si aggiunge la nomina a Commissario straordinario del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria e interventi di ripristino della funzionalità della storica infrastruttura, danneggiata sul finire del 2019 da un’ondata di maltempo", dichiara il consigliere regionale Andrea Melis commentando la notizia arrivata da Roma.