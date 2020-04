Emergenza Covid-19, a Giusvalla consegnate alla cittadinanza le mascherine

Consegna mascherine questa mattina alla cittadinanza di Giusvalla. Si tratta del secondo giro dopo quello avvenuto nei giorni scorsi con i DPI "Swiffer" del Dipartimento Nazionale di Protezione civile.

"Il conferimento è avvenuto grazie al supporto della Croce Bianca di Giusvalla - spiega il sindaco Marco Perrone - Con il giro odierno, abbiamo fornito ai cittadini tre mascherine: una acquistata dal comune, la seconda dalla Regione e la terza dalla nostra Pubblica Assistenza".

"Ringrazio di cuore la Croce Bianca per il supporto avuto e auguro una buona Pasqua a tutti. Anche a coloro che non sono potuti salire a Giusvalla (nelle seconde case, ndr) per festeggiare questa importante ricorrenza. Con grande senso di responsabilità, hanno capito che bisogna restare a casa" conclude Perrone.