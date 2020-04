Pasquetta a casa ma non da soli: Brg Radio di Finalborgo lancia il "Radiomerendino"

BRG Radio organizza per lunedì 13 Aprile il primo Radiomerendino: un happening radiofonico di ben 14 ore per tenervi compagnia in occasione del lunedì di pasquetta! Appuntamento a partire dalle 10 del mattino fino alla mezzanotte con la musica, le notizie a gli approfondimenti di BRG Radio! Di seguito i links ascoltarci in diretta o in podcast...

Facebook: https://facebook.com/events/s/radiomerendino/214048756554608/?ti=icl

Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/tracce-di-filarmonica-di-finalborgo/id1490583722?ign-mpt=uo%3D4

Spreaker: https://www.spreaker.com/show/tracce-di-filarmonica-di-finalborgo