Savona, il crowfounding #Braccialunghe raccoglie 164mila euro per il San Paolo: acquistate 25 apparecchiature

164.702 euro, questa la cifra raccolta dall'iniziativa #Braccialunghe, una raccolta fondi benefica, creata dalla savonese Anna Iuculano per aiutare l'Asl 2 e l'ospedale San Paolo di Savona coinvolto come non mai in questa grande emergenza Coronavirus.

Il crowdfunding effettuato sulla piattaforma Gofundme (al quale ha partecipato anche Annalisa Scarrone e Stephan El Shaarawy) ha dato così il via a una speciale macchina di solidarietà in questo momento così delicato per il nostro paese (CLICCA QUI PER LA DONAZIONE).

"Quasi 1700 persone hanno donato alla campagna, contribuendo per quasi 165 mila euro. Un grazie a tutte le singole persone, le associazioni, i gruppi di fantacalcio, i gruppi di lavoratori che hanno sostenuto questo sforzo collettivo con generosità. Come promesso, vorremmo aggiornarvi su come queste risorse sono state spese. Il reparto di terapia intensiva è passato da 7 a 13 letti in seguito all'emergenza della pandemia, con un 14esimo di emergenza. Questo incremento nei posti letto ha richiesto acquisizioni importanti in termini di lavoro e di strumentazioni. Abbiamo fatto la nostra parte, con l'acquisto di 25 nuove apparecchiature. Parte dei fondi è anche andata a sostegno del 118 per l'acquisto di maschere facciali ed altri strumenti per intubazione" ha spiegato Anna Iuculano.

Per la terapia intensiva sono stati acquistati un ecografo portatile multidisciplinare (26mila 840 euro), 7 umidificatori (29mila 979 euro), 8 moduli EtC02 (35mila 136 euro), un monitor paziente (13mila 420 euro). Per i reparti Covid 7 monitor paziente dal costo di 37mila 576 euro, per l'emergenza intraospedaliera un defibrillatore semiautomatico DAE 1.159 euro, per il servizio 118 maschere facciali e filtri 3mila 441 euro e 5 videolaringoscopi portatili per intubazione per un totale di 7mila 320 euro.