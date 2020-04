Coronavirus nelle altre province liguri: quattro decessi nell'Imperiese, due nello Spezzino

Sono ancora costanti le morti presso gli ospedali dell’Asl 1 Imperiese. Infatti sono morti 4 uomini di 68, 74, 79 e 83 anni tutti risultati positivi al Covid-19

Salgono così a 138 i pazienti deceduti nelle ultime 24 ore in provincia di Imperia.

La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che tra le ore 14 del 15 aprile e le ore 14 di oggi, 16 aprile si sono registrati due decessi di pazienti COVID-19 positivi, si tratta di:

· una donna di anni 88, ricoverata in Geriatria (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Ameglia (SP) e deceduta il 15/04/2020

· una donna di anni 68, ricoverata in Pneumologia (ospedale San Bartolomeo Sarzana), residente nel comune di Arcola (SP) e deceduta il 15/04/2020.

La Direzione Sanitaria dell'ospedale San Martino di Genova segnala 3 decessi nelle ultime 24 ore, anche per infezione da Covid-19:

- Di un paziente nati in Spagna e residente a Genova di 87 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

- Di una paziente nata a Pizzo Calabro e residente a Genova di 95 anni, presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

- Di un paziente nato in Tunisia e residente a Genova di 81 anni, presso il Maragliano.

Sempre dal nosocomio genovese fanno sapere che:

- Ad ora sono 32 i ricoverati in Malattie Infettive, 30 nelle 3 rianimazioni del Policlinico + 6 pazienti in sub intensiva, 28 al Padiglione 10, 73 al Padiglione 12, 20 al 5° piano della palazzina laboratori, 36 quelli gestiti al 1° piano del Pronto Soccorso, 73 al Maragliano.

- E’ stato attivato un nuovo reparto, co-gestito da specialisti di Malattie Infettive e specialisti ematologi (diretti dal Prof. Lemoli e dal Dott. Angelucci), per il trattamento di pazienti onco-ematologici Covid. Nel reparto di 20 posti letto e che è situato al 1° piano del Padiglione Patologie Complesse, saranno ricoverati pazienti asintomatici o paucisintomatici che necessitano di trattamento chemioterapico “salvavita” ossia pazienti in attesa di trattamento chemioterapico non posticipabile e per i quali un’attenta valutazione tra i rischi e i benefici della esecuzione della chemioterapia in un paziente con infezione da Covid attiva induce alla esecuzione della terapia. In tal caso, in accordo alla normativa nazionale ed alle raccomandazioni delle società scientifiche di riferimento, ogni singolo caso verrà discusso in modo multidisciplinare tenendo conto dei molteplici fattori legati al paziente, alla malattia onco-ematologica e alla infezione virale. Viceversa, pazienti che richiedono un supporto ventilatorio intensivo verranno ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive o di Terapia Intensiva. L’assistenza ai pazienti onco-ematologici continua così nonostante l’emergenza covid-19, il nuovo reparto potrà accogliere pazienti da tutto il territorio ligure e nasce dalla collaborazione attiva tra il Policlinico San Martino ed il Dipartimento Interaziendale Regionale (DIAR) Onco-Ematologico e sottolinea la funzione di polo regionale per la onco-ematologia del Policlinico.