Cairo, prorogata la possibilità di utilizzare il riscaldamento domestico

Prorogata la possibilità di utilizzare il riscaldamento domestico a Cairo Montenotte.

Con l’ordinanza n.29 del 15/04/2020 il vice sindaco Roberto Speranza (in sostituzione temporanea del sindaco) ha autorizzato l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento a decorrere dalla giornata di ieri, 16 aprile 2020, fino al 27 aprile 2020 per per un limite massimo di 7 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 5,00 alle ore 23,00.