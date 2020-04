Commercianti e artigiani lanciano la pagina Facebook "Varazze è la mia città", una passeggiata virtuale tra le botteghe

I commercianti e gli artigiani di Varazze, in questa delicata fase economica, decollano dal web con un pagina Facebook. Lo fanno con il cuore in mano, per questo la pagina si chiama "Varazze è la mia città".

L'intenzione è quella di mettere a disposizione, dei concittadini e dei turisti, una piazza virtuale dove si passeggia fra le tante variegate botteghe, anche adesso che il passeggio e le "vasche" non sono consentite. La gallery propone le varie inserzioni proposte quotidianamente da tutti gli esercenti.

Commercianti, esercizi pubblici, artigiani e botteghe aperte, botteghe che consegnano a domicilio, botteghe che in questo momento possono solo preparare le vetrine virtuali ma pronti per la riapertura reale, ristoranti che elaborano le loro proposte culinarie consegnandole a domicilio, tutti presenti nella piazza di "Varazze è la mia città".

Dopo soltanto due giorni dall'apertura agli inserzionisti ed al pubblico, oltre cento botteghe, alcune anche storiche, hanno ampliato la loro offerta e la loro presenza sul web con il concetto, più difficile ad esprimerlo che a farlo: da solo ti vedono in pochi, tutti insieme ti vedono in tanti.

Il progetto nasce dal coraggio delle scelte di Confcommercio - Delegazione di Varazze nella persona del presidente Andrea Gargioni e del Consiglio Direttivo che con la nomina a Delegato Straordinario per l'emergenza Covid-19 di Marco Pesce, Presidente Regionale FIT - Federazione Italiana Tabaccai, hanno dato il via a tutta una serie di misure e progetti virtuali finalizzati all'emergenza. In questo momento per gli imprenditori è difficile ricevere tutte le informazioni necessarie per portare avanti la gestione della propria azienda in questa emergenza. Questo ha determinato la nascita di una info-chat multipiattaforma, con quasi 200 utenti, dove è possibile ricevere in tempo reale tutte le informazioni necessarie ai commercianti e agli artigiani che confluiscono da Confcommercio Nazionale, Provinciale e Comunale, dalle Amministrazioni Pubbliche Nazionali, Regionali e Comunali e dalla Protezione Civile.

Il lancio della brand identity “Varazze è la mia Città” è stato il punto d’inizio del decollo verso tutte le piattaforme di comunicazione sia reali che virtuali. Radio, TV, Carta stampata, WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter……..e poi alla riapertura un bel video tutti insieme, destination: TikTok.

"Abbiamo tutti bisogno di un ritorno alla “nostra” realtà, ma non da soli: da soli si fa sicuramente poca strada, uniti ce la faremo" spiegano in commercianti varazzini.