Nota della Uil sull'incontro con l'assessore Benveduti: "Riapertura delle attività? Cautela e confronto"

"Bene le misure economiche previste per le piccole e medie imprese e per quelle micro annunciate dall'assessore Benveduti. Tre bandi dovranno contenere indicazioni relative alla tutela dell'occupazione, la Uil non può che essere d'accordo. Tuttavia, neanche troppo tra le righe, vogliamo sottolineare che è necessario evitare deroghe al protocollo del 14 marzo che non rispettino la piena tutela della salute dei lavoratori". Così Mario Ghini, segretario generale Uil Liguria e Sheeba Servetto, segretario confederale regionale Uil Liguria.

"La Uil è perplessa sull’ipotesi dell'assessore di essere disponibile a ricondurre con gradualità tra le attività economiche essenziali anche alcune realtà non comprese nell'ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, già più esteso per la Regione Liguria, in cui è il settore dell'edilizia privata, ad esempio, è già ripartito - proseguono Ghini e Servetto - Non dobbiamo rischiare di vanificare gli sforzi che i cittadini liguri hanno fatto fino a questo momento: è preoccupante il dato degli esperti rispetto al tasso di contagio. Non dobbiamo abbassare la guardia: la vita viene prima di tutto".